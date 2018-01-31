31.01.2018

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«Культурная реприватизация» по-украински

Странный народец эти свидомые. Вечно у них семь пятниц на неделе и даже между собой договориться не могут. Судите сами.

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Не прошло и недели, как дегенерат Вятрович из Украинского института национальной памяти назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, весёлого и обаятельного Шурика из комедий Гайдая, и даже советский салат оливье, «ласковыми щупальцами Русского мира», которые, дай им волю, безжалостно задушат украинство в любом громадянине, который к ним неосторожно прикоснётся.

Вместо Высоцкого и Цоя хрустальный и непорочный Вятрович советует всем украинцам крепить свидомость, читая стихи Стуса, что в принципе может быть приравнено к изучению потока сознания самого Вятровича вместо чтения исторических трудов Соловьёва или Карамзина.

30 января в Украинском антикризисном медиацентре состоялась почти двухчасовая сходка, посвящённая новому документальному фильму о знаменитом художнике-супрематисте Малевиче и некой сенсации, обнаруженной документалистами в киевском городском архиве.

Рабочее название фильма – «Чёрный квадрат». На что-то более оригинальное авторской фантазии не хватило. Режиссёр – внезапно гастарбайтер из Белоруссии Владимир Луцкий. Полагаю, приглашён из-за кадрового голода в связи с безвременной кончиной Киевнаучфильма, после чего на Украине окончательно разучились снимать документальное кино. Креативный продюсер и автор сценария – Татьяна Филевская.

На сходку был приглашён Филипп Ильенко – глава Госкино Украины и представитель партии «Свобода». Ильенко был сервирован публике в качестве главного благодетеля, осыпавшего деньгами съёмочную группу, ведь съёмки, кроме Украины, велись также в Польше и США.

Так вот, именно свидомый культуртрегер Ильенко высказался вразрез с генеральной линией Вятровича «лечите нездоровую тягу к русскому-советскому прикладыванием томика Стуса к голове», пояснил почтеннейшей публике – почему в качестве героя фильма был выбран чуждый вроде бы Малевич.

Оказывается, Украина обязана «провести культурную реприватизацию» и вернуть в свидомое-украинское «культурное пространство» всех видных деятелей Украины, которые «присвоила себе Москва» и которые по какому-то чудовищному недоразумению считаются русскими и советскими.

Ильенко намекнул, что «культурная реприватизация» не остановится на фигуре одного лишь Малевича. В планах свидомых политручков – вернуть Украине режиссёра Довженко, «ложно признанного» советским до мозга костей.

Непонятно, правда, как можно освидомить Довженко, если его любимое детище – крупнейшая в Европе киностудия, носившая его имя, окончательно добита и выставлена на продажу по требованию МВФ в 2017 году.

Тем не менее, фашист Ильенко куда более дальновиден, чем унылый рагуль Вятрович, не видящий дальше своего носа. Упомянутый Стус и его стишата были интересны национально-озабоченной интеллигенции и любителям запретных плодов, ищущих смыслы в контркультуре. За всё время «незалежности» Стуса только награждали посмертно и выпускали в его честь юбилейные монеты. Если не ошибаюсь, его вирши не вошли даже в школьную программу. Во всяком случае, в русскоязычных школах домайданной Украины его не изучали.

В отличие от Малевича и Довженко, Стус никому в мире не интересен и неизвестен, окромя Вятровича. В то время, как Довженко является классиком советского кино и уж по крайней мере в киноакадемиях его творчество изучают.

Малевич, известный большинству обывателей, как автор одного произведения, является признанным мастером во всём мире, а его творчество, особенно раннего советского периода, представляет собой неизменный интерес у зрителей и искусствоведов. Его работы, в частности, выставлены в таких знаменитых музеях, как галерея Тейта в Лондоне, в галерее искусств Йельского университета, в крупнейших музеях современного искусства Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Кёльна.

Тем самым, «свидомое политбюро» поставило перед своим обслуживающим персоналом задачу – приспособить титанов, чтобы с их плеч вещать на весь мир и быть при этом услышанными.

Но вернёмся к нашим творческим баранам.

Державший речь белорусский режиссёр был уныл и лаконичен. Кинодеятель униженно благодарил украинских работодателей и старался угодить рассказами о важности «вернуть Малевича в Украину». По его словам, пока Малевич работал в Петербурге, в его работах отсутствовали яркие краски. Как только он «вернулся в Украину», яркие краски заиграли вновь. В общем, восприятие на уровне такой серьёзной и вдумчивой птицы, как петух, отличающейся радужным восприятием мира, по словам биологов.

Собравшиеся не смогли долго хранить интригу с сенсацией. Предварительная накачка общественности была такой, что создавалось впечатление, будто в киевском городском архиве за каким-то шкафом был обнаружен (как минимум) ещё один «Чёрный квадрат», коих, как известно, художник изобразил в четырёх экземплярах. На деле, «сенсация» оказалась никчёмной и касалась установления места рождения художника с точностью до миллиметра.

Благодаря «сенсации» киноленту все упорно называли фильмом-исследованием и всё скатилось к толкованию архивных данных при помощи карт исторической планировки Киева.

Ранее сообщалась, что Малевич родился в Киеве, в усадьбе своей тётки Марии Оржеховской на улице Бульонской (позже переименованную в улицу Малевича). «Исследователи» установили, что на Бульонской никакой тётки с фамилией Оржеховская никогда не проживало, а усадьба её находилась на Жилянской.

По экспертному мнению креативного продюсера и автора сценария, важность рождения Малевича на Жилянской заключается в том, что Бульонская улица в конце XIX века была заселена преимущественно мещанами, тогда как Жилянская – престижное место, где стояли дома киевских интеллектуалов. Дескать, это очень важно, поскольку место рождения определяет всю дальнейшую жизнь человека.

Короче, Малевича втиснули в формулу из учебника биологии «фенотип влияет на генотип».

Сканы старых карт Киева, исполненных в дореволюционной русской орфографии, смотрелись на свидомой презентации натуральной фантасмагорией. Тем не менее, в них охотно и без малейшего смущения тыкали пальцами.

И ничего, что Малевич, так и не успев посидеть на коленях видных жилянских интеллигентов, в совсем ещё нежном возрасте уехал жить в село Моевка Подольской губернии, где и обитал до 12 лет. После чего переехал с родителями в другой очаг культуры и цивилизации – город Конотоп. Говорят, что именно в Конотопе, а не в киевской усадьбе тётки, окружённой киевской богемой и элитой, юный Малевич написал своё первое художественное полотно, которое приобрёл какой-то местный меценат за пять целковых.

Кроме Конотопа, Малевич долгое время жил в Курске, Москве и Ленинграде. Но это, конечно же, сущие мелочи, выпавшие из повествования.

Биография Малевича проясняет, почему в него вцепились свидомые. Малевич, происходивший из польской шляхетской семьи, в детстве был украиномовным. В 1920-х, художник увлёкся модной тогда коренизацией и стал называть себя украинцем, призывая сделаться украинцами своих многочисленных родственников. Впрочем, знавшие Малевича люди утверждали, что это его увлечение коренизацией было недолгим.

Не очень ясно, в чём заключается «сенсация» и каким образом она может затмить, скажем, выставку работ Малевича в Третьяковке или Русском музее.

«Открытие» тем более странное, что тёткина усадьба, что по старому, что по новому адресу, не сохранилась, хотя координаты установлены при помощи GPS. В науке подобная мышиная возня называется «ловлей блох» – пустой, ни на что не влияющий, вид «исследований».

Хочется напомнить «культурным приватизаторам», что место рождения великого античного поэта Гомера до сих пор не установлено и в своё время семь эллинских городов и даже островов отчаянно спорили за честь называться родиной автора «Илиады», да так ни до чего не договорились. Стал ли от этого Великий Слепой менее великим? Ничуть. Ровно то же самое можно сказать о Малевиче.

«Открытие» и «сенсация» как-то не тянет на заголовки первых страниц мировых СМИ. Возможно, несколько искусствоведов прервут своё обитание в тиши музеев и библиотек, неспешно внеся поправки в свои монографии, на чём всё и успокоится.

Сам творческий коллектив признаёт, что их картину ждёт непростая прокатная судьба. После того, как в феврале она будет закончена, её планируется крутить на всевозможных кинофестивалях. Если фестивальная судьба будет к «Чёрному квадрату» благосклонна, осенью её могут запустить в украинский прокат. Потенциальный зритель – немногочисленные ценители творчества Малевича и студенты художественных училищ. На интригу вокруг смены прописки сегодня массового зрителя не заманишь…