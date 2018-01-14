14.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Майданщики обломают зубы о православных

Нынешние нападки на каноническое православие Украины не найдут поддержки ни в Европейском союзе, ни в Соединенных Штатах.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Алексей Якубин.

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«Учитывая количество приходов и статус УПЦ в православном мире, думаю, попытки усилить давление на нее со стороны власти вызовут международный резонанс. Не стоит забывать, что действующий вице-президент США Пенс часто активно обсуждал тему, что США будут готовы защищать религиозные права. То есть для траммповской администрации — это один из коньков. Поэтому я не исключаю, что если власть задумает путь по усилению прессинга на УПЦ в расхождение с Конституцией, то будет намного более масштабный скандал, чем с языковыми нормами», — полагает эксперт.

По его мнению, усиление давления на УПЦ создаст колоссальные проблемы для Украины и со стороны ЕС, и со стороны США.

«Пока что, насколько я понимаю, власть просто пытается эмоционально создать негативный фон, еще до конца не определившись, что будет дальше. Мне кажется, власть не совсем рассчитала свои силы», — резюмировал Якубин.