29.12.2017, Киев, Максим Карпенко

1 263 просмотров

Меджлисовцы требуют для себя одного с бандеровцами статуса потерпевших

Меджлисовцы в Киеве уверяют, что всегда были оплотом «незалежной» в Крыму. Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, помилованный недавно президентом РФ Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам Чийгоза, меджлисовцы всегда противились становлению Российской империи в Крыму.

«Крым, он в истории такое место, которое всегда показывало единение крымских татар с украинским народом, и в то же время всегда выражало противовес этой Российской империи, ее становлению. Кого уничтожили — сперва украинский народ они взяли под кабалу, а потом и Крымское ханство. Потом было советское время, когда говорили «бандеры», воспитывали свое. А о крымских татарах же тоже говорили, что они предатели», — заявил Чийгоз.