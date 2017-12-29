 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Пропаганда, Украина

Меджлисовцы требуют для себя одного с бандеровцами статуса потерпевших


Меджлисовцы в Киеве уверяют, что всегда были оплотом «незалежной» в Крыму. Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, помилованный недавно президентом РФ Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чийгоза, меджлисовцы всегда противились становлению Российской империи в Крыму.

«Крым, он в истории такое место, которое всегда показывало единение крымских татар с украинским народом, и в то же время всегда выражало противовес этой Российской империи, ее становлению. Кого уничтожили — сперва украинский народ они взяли под кабалу, а потом и Крымское ханство. Потом было советское время, когда говорили «бандеры», воспитывали свое. А о крымских татарах же тоже говорили, что они предатели», — заявил Чийгоз.

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