12.01.2018, Москва, Андрей Соколов

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Молдавские русофобы берут пример с украинских «небратьев», — СМИ

Последние события в политической жизни Молдавии все отчетливее свидетельствуют о том, что окопавшиеся там во власти русофобы все активнее берут за образец действия своих «братьев по разуму» с Украины. По крайней мере, в том, что касается отношений с Россией. Об этом пишет информационное агентство News-Front.

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…Отозван посол, запрещена трансляция информационных и аналитических программ российского телевидения. Не скрывающий своих симпатий к нашей стране президент Додон усилиями оппонентов превращен не просто в «английскую королеву», а регулярно подвергается настоящим унижениям – как иначе расценивать регулярное «приостановление» его полномочий, которое необходимо Плахотнюку и компании для протаскивания очередных антироссийских мер. И все это – с полного молчаливого одобрения Запада.

Одновременно происходит полная синхронизация действий с украинскими властями по экономическому (а в перспективе и политическому) удушению Приднестровья. Иного пути вернуть республику в состав Молдавии попросту нет. Хотя бы потому, что молдавские власти не предприняли даже малейшей попытки предложить хоть какую-то программу помощи ПМР, находящейся в весьма непростом положении.

Вместо этого развернута настоящая кампания по шельмованию тех, кто этой самой помощью реально занимается, причем не первый год. В 2013 году вице-премьер российского правительства, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин объявил о запуске программы социально-гуманитарной помощи Приднестровью. Справиться с непростой задачей было поручено автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразийская интеграция».

Нельзя сказать, что в Приднестровье нет так называемого «третьего сектора». Нет, разного рода НКО там более чем достаточно – по разным оценкам их число варьируется от 100 до 260. Вот только что они сделали для республики? Не на словах, а на деле? Что-нибудь построили, отремонтировали, да хотя бы забор один-единственный покрасили? Нет.

А Приднестровье, между тем, остро нуждалось в помощи. Особенно тяжелым положение стало после того, как республика оказалась, по сути, в двойной блокаде – помимо молдавских властей поспешили «отметиться» и их товарищи по русофобскому лагерю, захватившие власть на соседней Украине. При разработке программы помощи в АНО «Евразийская интеграция» учитывали, что самые больные точки социальной сферы Приднестровья – это здравоохранение и образование, причем по всей вертикали – от детских садов до высших учебных заведений.

Многие медучреждения ПМР не соответствовали современным нормам, большинство зданий, в которых они размещались, были в аварийном состоянии. Значительная часть медицинского оборудования физически и морально устарела, износ техники свыше 100%. — в общем, есть от чего схватиться за голову. Фронт работ вырисовывался весьма и весьма немалый.

К этому также стоит добавить, что строительство объектов происходило не только в условиях обострения геополитической ситуации в регионе (на Украине и в Молдове), но и на фоне значительного колебания валютных курсов. С момента запуска программы стоимость строительства выросла более чем вдвое. Но при этом в АНО «Евразийская интеграция» сознательно не пошли на увеличение смет подрядчикам, что, хоть и сказалось на темпах строительства, но позволило сохранить стоимость, характеристики объектов и их качество.

Ну, так что же в итоге? С какими результатами АНО «Евразийская интеграция» подходит к концу первой пятилетки своей деятельности?

Сданы и введены в эксплуатацию 5 детских садов – это свыше тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. В результате полностью решить проблему с очередями в дошкольные учреждения – их теперь просто нет. Что важно, и во что не могут поверить дремучие русофобы всех мастей – двери этих садиков открыты для каждого. В независимости от того, молдаванин это, украинец или русский. «Евразийская интеграция» строит социальные объекты для простых людей, не деля их по национальности или гражданству.

И весьма символично, что первым сданным объектом стал молдавский детский садик «Бубуруза». А в прошлом году в селе Ташлык Григориопольского района была построена школа, обучение в которой ведется на молдавском языке. Можно ли представить такую картину в современной Молдавии? Конечно, нет.

И как следствие, люди в той же Молдавии, узнавая о той реальной, воплощенной в конкретных делах помощи, которую Россия оказывает Приднестровью, начинают задумываться. Антироссийская пропаганда усиленно промывает мозги. Им рассказывают сказки о «страшных русских», а они видят, что на деле все совсем не так. И теперь тамошним идеологам приходится всячески изворачиваться, придумывая все новые и новые формы оболванивания.

Сначала не нашли ничего лучше, как обвинить АНО «Евразийская интеграция» в… контрабанде. Что абсолютно абсурдно и нелепо. Это отделение химиотерапии при медфаке Приднестровского университета – единственный современный объект онкологического профиля во всем регионе – контрабанда? Или противотуберкулезный диспансер в Рыбнице?

Или четыре новых реанимационных автомобиля, в том числе один неонатальный для перевозки младенцев, который уже помог спасти сотни маленьких жизней? Видимо, расчет, как обычно, делается на то, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят.

Тем не менее «Евразийская интеграция» продолжает свою работу. Высокую степень готовности имеют такие объекты, как средняя русская школа в Рыбнице, Республиканский центр матери и ребенка в Тирасполе и противотуберкулезный диспансер в Бендерах

Деятельность АНО представляет собой яркий пример созидательной работы в интересах населения, в данном случае – Приднестровья. И на фоне той разрушительной политики, что проводят, к сожалению, власти многих республик бывшего Советского Союза это, бесспорно, положительный пример. Пример того, что можно не ломать, а строить, созидать, творить. И лучшее доказательство того, что Русский мир есть, он существует и будет существовать, как бы кому ни хотелось обратного. А Россия всегда помогала и будет помогать своим согражданам. В Приднестровье это уже знают.