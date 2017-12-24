24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Момент истины: Гордон отказался ехать в АТО

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, поддерживающий на словах ВСУ и карательную операцию на Донбассе, отказался идти воевать на фронт. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, хоть стрелять он и умеет, но желания поехать добровольцем в так называемую «зону АТО» у него не возникало.

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«Нет, не возникало. Я считаю, что я могу сделать гораздо больше, чем с автоматом. Хотя автоматом пользоваться я умею, и хорошо умею», — заявил Гордон.

Он также посетовал, что украинские военные торгуют импортным оружием: «Я считаю, что американское оружие Украине нужно, Украина должна быть сильной, россияне должны знать, что у нас есть это оружие. Единственное, что нужно при этом, чтобы украинские воины не продавали американское оружие россиянам за доллары».