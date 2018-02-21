21.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Крым, Сюжет дня, Украина

На границе с Крымом начала орудовать группировка «Кордон ОПГ»


В Херсонской области орудует группировка под названием «Кордон ОПГ», члены которой вымогают у местных бизнесменов деньги, якобы на «патриотическую агитацию». Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, все члены группировки, а их порядка 60-ти человек, вооружены и передвигаются на брендированных внедорожниках. «ОПГ», якобы, расшифровывается, как «объединение патриотичных громадян (граждан)».

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«Эта бригада вооружена травматическим оружием марок «ПМ» и «Форт». Практически у всех имеются АКА-47 «Сайга». В наличии бронежилеты, хорошая экипировка. И, как очевидцы поговаривают, у них есть гранаты, «лимонки» и другое оружие… Как мне рассказал один фермер из Чаплынки, в целях безопасности фамилию и имя называть не буду, заехали к нему эти жлобы, и потребовали 100 тыс. американских  долларов за так называемую «крышу». Они сказали: «Если ты не согласишься, то через неделю ты отдашь гораздо больше. У тебя не только урожая не останется, но и всего твоего имущества. А если ты обратишься в полицию, у тебя будут большие проблемы. Можешь и не дожить…».

Второй случай. Каланчак. Требовали 250 тыс. ам. долларов. Те же условия. Только всего лишь было сказано: «Если не выполнишь наши условия, то мы расстреляем всю твою семью».

Третий случай. В Херсоне. Эта же бригада заехала к предпринимателю домой. Вооруженные до зубов, изъяли 5 тыс. ам. долларов и сказали: «На следующей неделе ты еще отдашь 10 тыс. ам. долларов. Это все необходимо для содержания патриотических сил и поддержания патриотической агитации», — заявил Журавко.

Экс-депутат также подчеркнул, что местные правоохранители не могут ничего сделать против членов группировки, поскольку за них тут же «подписываются» влиятельные люди из силовых ведомств Киева.

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