14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Транспорт, Украина

На трассе под Киевом перевернулся на ходу грузовик с 30 тоннами спирта


В Броварах Киевской области спасатели оказали помощь водителю грузовика, перевозившего в автоцистерне 30 т этилового спирта, который выехал на обочину дороги и перевернулся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. 

«14 февраля в 8:44 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, возле села Требухов. По указанному адресу выехал дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары. На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 т, выехал на обочину дороги, автоцистерна перевернулась, а ее содержимое вылилось на поле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель не пострадал. Причина ДТП устанавливается сотрудниками отдела полиции.

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