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На Украине дело идет к штрафам за незнание украинского языка
Если в Раде примут языковой закон №5670д, то любое предприятие, будь то детский сад или кафе, могут оштрафовать на крупную сумму денег.
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Об этом на брифинге в Киеве рассказал координатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Данная система будет действовать так: к примеру, человек пришёл в детский сад, где его ребёнка должны учить украинскому языку или в кафе, где нет обслуживания на украинском языке, то он может попросить устранить это нарушение. В случае, если оно не будет исправлено, то он может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. На данную должность на Украине будут брать людей с юридическим или с филологическим образованием.
Если нарушение очень серьёзное, проверяющий может выписать замечание и назначить проверку данного предприятия, после чего он может наложить денежный штраф. Данные штрафы могут накладываться как на юридических, так и на физических лиц», − рассказал Шамайда.
Спасибо!
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