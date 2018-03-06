06.03.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Общество, Права человека, Скандал, Украина

На Украине дело идет к штрафам за незнание украинского языка


Если в Раде примут языковой закон №5670д, то любое предприятие, будь то детский сад или кафе, могут оштрафовать на крупную сумму денег.

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Об этом на брифинге в Киеве рассказал координатор движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Данная система будет действовать так: к примеру, человек пришёл в детский сад, где его ребёнка должны учить украинскому языку или в кафе, где нет обслуживания на украинском языке, то он может попросить устранить это нарушение. В случае, если оно не будет исправлено, то он может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. На данную должность на Украине будут брать людей с юридическим или с филологическим образованием.

Если нарушение очень серьёзное, проверяющий может выписать замечание и назначить проверку данного предприятия, после чего он может наложить денежный штраф. Данные штрафы могут накладываться как на юридических, так и на физических лиц», − рассказал Шамайда.

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