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На Украине скоро начнут разваливаться постмайданные новостройки
Украинские застройщики экономят на строительных материалах, что отражается на качестве жилых домов, а государство никак не контролирует этот процесс.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Костецкий, аналитик консалтингового агентства SV Development, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас застройщики экономят абсолютно на всем, и государство не может никак проконтролировать. Оно смотрит – дом построен в соответствии с проектом, все зазоры учтены, инфраструктура сделана, но никто не обращает внимание на то качество материалов, которое есть. Через лет пять те дома, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, особенно монолитно-каркасные, которые наполняются в некоторых случаях шлако-бетонными блоками, которые, наверное, уже лет десять до этого не использовали, дадут о себе знать, и с точки зрения теплопроводности и энергосбережения, и тому подобное», — предупреждает эксперт.
Метки: Сергей Костецкий
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