17.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине угрожают США расползанием ядерного оружия по миру

, пишет в статье на сайте журнала «Український тиждень» доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, в прошлом представитель экзотического и крайне малочисленного проукраинского движения в Севастополе.

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«Начхав на Будапештский меморандум, Запад загнал себя в геополитическую ловушку. Стало ясно, что гарантии крупных государств являются лишь фигурой речи, за которой ничего реального нет, зеро-ноль. И надеяться на них, как показал опыт Украины, — значит быть геополитическим самоубийцей», — приходит к выводу Лосев.

По его мнению, единственной гарантией от вооруженного нападения может быть только собственное ядерное оружие, а 2014 год он характеризует как «год смерти всех соглашений о нераспространении ядерного оружия, поскольку все эти соглашения теперь весят ровно столько, сколько Будапештский протокол» и прогнозирует, что теперь многие страны начнут развивать свое ядерное оружие и ракетные технологии.

Автор утверждает, что оружие массового поражения появится в Иране, Индонезии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Бразилии, Аргентине, а затем и у соседей этих стран, поскольку президент США Барак Обама, «проигнорировав в 2014 году российскую агрессию против Украины, открыл дверь в тотально ядерный мир».

«Итак, в 2014 году Запад сдал не только Украину, но и свою спокойную жизнь без атомных эксцессов в различных регионах планеты Земля, получив хаос и неуправляемость в международной политике. Энтропия геополитических процессов нарастать. Есть ли шанс ее остановить? Да, но это единственный шанс. Запад не имеет другого способа восстановить мировой порядок, кроме как восстановить территориальную целостность Украины (обязательно с Крымом, потому что именно Крым в этом контексте имеет особое символическое значение). И только тогда Запад сможет сказать urbi et orbi: мы выполнили свои гарантии, мировой порядок и международное право восстановлено, нам снова можно доверять и наши обещания чего же стоят», — резюмирует Лосев.