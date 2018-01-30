30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине за долги отключили от газа целый город

Город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения за задолженность теплоснабжающего предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба «Киевоблгаза».

«ПАО «Киевоблгаз» вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей г. Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, по состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности.

Согласно постановлению НКРЕКП №2494 от 30.09.2015 г. ПАО «Киевоблгаз» осуществляет распределение природного газа потребителям, в частности производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтвержденных объемов (лимитов) природного газа на соответствующий расчетный период согласно заключенного договора поставки.

«Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО «Киевоблгаз» не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа», — подчеркнули в пресс-службе.

Славутич — город областного подчинения в Киевской области, расположенный на левом берегу Днепра, с населением около 25 тысяч человек.