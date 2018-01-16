Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Цензура

На Украине запретили книги Акунина и переписку Николая Второго с балериной Кшесинской


Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз и распространение 25 книг Российской Федерации на территории Украины.

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Список запрещенной литературы опубликован на официальном сайте Гостелерадио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, в списке запрещенных есть две книги Бориса Акунина об истории Российского государства, письма и дневники российского императора Николая Второго к балерине Матильде Кшесинской, богатырские сказки и сказки об Илье Муромце и «700 новых устных тем по английскому языку» Яны Клим.

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