02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине запретили книгу Михаила Задорнова

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввезти в Украину четыре российских издания, среди которых книга Михаила Задорнова о вещем Олеге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

«Госкомтелерадио отказало ООО „Форс-Украина“ в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книжки Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк „Руны Вещего Олега“ в количестве 2 тыс. экземпляров, ООО „Якаб Трейд“ — на ввоз книги Андрея Десницкого „Христианство. Настоящее. Россия, XXI век“ в количестве 10 тыс. экземпляров, а также ООО „Форс-Украина“ — на ввоз книг Елизаветы Дворецкой „Ольга, княгиня военной удачи“, Николая Леонова, Алексея Макеева „Опасная масть“ в количестве по 2 тыс. экземпляров каждая», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госкомтелерадио, приказ об отказе выданный на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

Большинство членов экспертного совета признали несоответствие этих изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной для распространения на территории Украины. Эксперты увидели в изданиях признаки «пропаганды государства-агрессора».