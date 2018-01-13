 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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История, Крым, Политика, Россия, Украина

На украинском ТВ озвучили подробности сдачи Крыма майданщиками


Украинская власть обменяла Крым на свои кресла в Киеве во время «русской весны» 2014-го года. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, победителям Майдана необходимо было время, чтобы укрепиться во властных кабинетах, а сопротивление в Крыму могло привести для них к потере всей страны.

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«Я думаю, что в какой-то степени Крым обменяли на власть в Киеве. Мы знаем стенограмму работы СНБО, знаем о том, что руководство России звонило руководству Украины на тот момент. И стоял выбор — либо бороться за Крым, либо ожидать возможного российского вторжения или российского влияния в Киеве.

Такой несложный выбор для украинской власти стоял, и они его, по большому счету, обменяли на власть в Киеве… Это был такой себе политический обмен, когда обе стороны надували щеки, занимали такие серьезные и угрожающие позы, но реально никто ничего не делал для того, чтобы Крым остался в составе Украины», — заявил Бортник.

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