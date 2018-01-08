08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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На украинском ТВ признали: «реинтеграция Донбасса» нарушает минские соглашения

Если закон о реинтеграции Донбасса, который националисты называют законом «о деоккупации», будет принят со всеми внесенными в него поправками, Украина нарушит Минские соглашения.

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Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этот закон внесено так много правок, что непонятно, тот это закон или новый. Действительно он будет про реинтеграцию, или наоборот, похоронит Минские соглашения. Если мы признаем Россию агрессором, то возлагаем на нее ответственность за этот регион. А в Минских соглашениях сказано, что ответственность лежит на Украине», — сказал Кихтенко.

Он напомнил, что Украина и так не выполняет своих социальных обязательств перед Донбассом.

«Россия никогда не признает себя агрессором. А мне интересно, кто будет выплачивать пенсии людям, которые оказались там в заложниках. Россия и так сейчас выплачивает, но это обязанность Украины. Много чисто политических вопросов. Если мы хотим, чтобы был мир, мы должны садиться за стол переговоров и идти на какие-то уступки», — сказал Кихтенко.