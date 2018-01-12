12.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ решили испугать Путина новым памятником

В Киеве следует установить еще один памятник затопленным русским кораблям в «украинском Севастополе».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский журналист Алексей Мустафин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так он прокомментировал недавнее предложение президента Российской Федерации Владимира Путина забрать весь украинские военные корабли, оставшиеся в Крыму после эвакуации оттуда украинской армии.

«Реакция Украины должна быть однозначной — нужно посоветовать Путину думать, куда он денет собственный военный хлам, когда придется убираться из Крыма… Чтобы не пришлось во второй раз затапливать корабли. Там уже один памятник стоит в нашем украинском Севастополе, чтобы не пришлось во второй раз ставить памятник», — заявил Мустафин.