15.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Закарпатье, Политика, Украина

Напомним врагам идейную мощь — наци объявили поход на Закарпатье


Украинские националисты планируют организовать в Ужгороде марш в годовщину разгрома войск непризнанной Подкарпатской Руси венгерской армией в 1939-м году.

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Об этом говорится в сообщении группировки «Карпатская Сечь», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Националисты пройдут колоннами по центру Ужгорода 17 марта.

«Во времена, когда Европа и Украина переживают глубокий и политический кризис, важно показывать свою идейную мощь на каждом клочке земли. Закарпатье в силу своего географического положения является ареной для политических и уголовных интриг. Однако Стражи Карпатских Гор не погибли на Красном Поле — их дело продолжают последователи. Ежегодный Марш Славы Героев призван напоминать врагам и самим себе о нашем священном долге всячески оберегать Родину от всех видов зла: шовинистического, левого, глобалистического и имперски настроенного», — говорится в заявлении.

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