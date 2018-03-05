05.03.2018, Москва

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Настоящий украинец может быть рожден только в пробирке — публицист

В эфире радиостанции «Вести ФМ» публицист Дмитрий Лекух привел пикантное доказательство того, что украинского языка не существует.

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«Помните, как разведчица радистка Кэт, когда рожала, кричала на русском. Так вот есть еще одно место, где говорят только на родном языке. Это, простите, при взаимоотношениях мужчине и женщине. В украинском языке нет слов, обозначающих эти взаимоотношения, мужские и женские органы и процесса фрикции. Из этого я делаю вывод, что настоящие украинцы рождаются только из пробирки», — сказал Лекух.

Он уверяет, что украинский язык был искусственно создан польскими филологами в 19-м веке.

«Львовская профессура говорила на изумительного качества русском языке. Оттуда, кстати, много культуры зашло к нам еще в допетровские времена», — отметил Лекух.