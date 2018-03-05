05.03.2018, Москва
  1 816 просмотров
Общество, Россия, Украина

Настоящий украинец может быть рожден только в пробирке — публицист


В эфире радиостанции «Вести ФМ» публицист Дмитрий Лекух привел пикантное доказательство того, что украинского языка не существует.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Помните, как разведчица радистка Кэт, когда рожала, кричала на русском. Так вот есть еще одно место, где говорят только на родном языке. Это, простите, при взаимоотношениях мужчине и женщине. В украинском языке нет слов, обозначающих эти взаимоотношения, мужские и женские органы и процесса фрикции. Из этого я делаю вывод, что настоящие украинцы рождаются только из пробирки», — сказал Лекух.

Он уверяет, что украинский язык был искусственно создан польскими филологами в 19-м веке.

«Львовская профессура говорила на изумительного качества русском языке. Оттуда, кстати, много культуры зашло к нам еще в допетровские времена», — отметил Лекух.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть