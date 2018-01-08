08.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Немцы красиво навешали лапши Украине и поддержали российский Крым

Благодаря Германии Россия смогла добиться энергонезависимости Крыма, обесточенного украинскими радикалами. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по его словам, ФРГ помогает России продвигать на европейском рынке свои энергопроекты, которые наносят урон Украине.

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«Германия, фактически, продолжает поддерживать Россию в «Северном потоке-2», который наносит значительный урон Украине, мы слышим, что немецкий бизнес хочет, фактического возобновления торговли с Российской Федерацией, неформально они это делают.

Та же история с турбинами «Сименс» в Крыму, когда за полгода до этого было известно, что эти турбины там, все-таки окажутся, а для них это оказалось большим сюрпризом, что нанесло огромный вред Украине. Фактически Россия получила возможность создать независимую энергосистему в Крыму. То есть, там есть газ, который добывается на украинском шельфе, который может сжигаться турбинами «Сименс».

Во-вторых, Германия, в первую очередь, хотела решить собственные вопросы за счет Украины… В первую очередь, Германия страдает от санкций против Российской Федерации, потому что она имела наибольший оборот именно с Россией», — заявил Загородний.