05.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Немецкий политолог ошарашил украинского пропагандиста в эфире ТВ

Немецкий политолог Александр Рар поставил на место украинского пропагандиста Дмитрия Гордона — «вы живете в квартире, часть которой отделили от более крупной квартиры». Об этом он заявил в эфире телеканала 112, комментируя потерю Крыма и Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Гордон заявил, что у Украины «забрали комнаты в квартире, где она живет». На это Рар ответил, что власти страны нужно договариваться с остальными «жильцами».

«В квартире очень много людей живут, и жили до этого в этой квартире. И эта квартира принадлежала до этого другой, побольше квартире, разделили ее. Это не выход из положения. Сейчас выход только один — предотвратить большую европейскую войну на территории Украины, сделать все для того, чтобы та же восточная Украина смогла договариваться с Киевом… придать какую-то автономизацию тому же Донбассу», — заявил Рар.

На это Гордон возразил: «Нам надо, исходя из вашей логики, забыть о Крыме, забыть о Донбассе и сказать спасибо России, что не забрали Одессу и Харьков, и Херсон, правильно?».

Политолог в свою очередь заявил, что о Крыме Украине придется забыть: «С Крымом, действительно сейчас эту историю нужно взять в скобки, потому что кроме, как через большую войну тут ситуацию не изменить. А на востоке Украины нужно, с моей точки зрения, начать очень серьезный разговор с теми людьми, которые там живут».