22.01.2018, Москва, Максим Карпенко

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Новая провокация Киева устраивает Вашингтон

Провокационный новый закон по «реинтеграции Донбасса», проголосованный накануне в Верховной Раде и объявляющий Россию «агрессором», хоть и противоречит Минским соглашениям, зато устраивает США. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Я думаю, что этот закон, в принципе, устраивает Вашингтон, и они готовы закрывать глаза на то, что Киев, фактически, игнорирует Минские соглашения. Это происходит уже на протяжении последних нескольких лет.

Но давайте будем говорить о реакции после того, как этот закон будет подписан президентом. Пока он был принят лишь в Верховной Раде и, как мы знаем, депутаты «Оппозиционного блока» решили попытаться отозвать его», — отметил Бондаренко.