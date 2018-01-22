22.01.2018, Москва, Максим Карпенко
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Донбасс, Минский процесс, Россия, США, Украина

Новая провокация Киева устраивает Вашингтон


Провокационный новый закон по «реинтеграции Донбасса», проголосованный накануне в Верховной Раде и объявляющий Россию «агрессором», хоть и противоречит Минским соглашениям, зато устраивает США. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Я думаю, что этот закон, в принципе, устраивает Вашингтон, и они готовы закрывать глаза на то, что Киев, фактически, игнорирует Минские соглашения. Это происходит уже на протяжении последних нескольких лет.

Но давайте будем говорить о реакции после того, как этот закон будет подписан президентом. Пока он был принят лишь в Верховной Раде и, как мы знаем, депутаты «Оппозиционного блока» решили попытаться отозвать его», — отметил Бондаренко.

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