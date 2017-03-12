06.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Ополченец рассказал о пытках в украинском плену

За ВСУ и «Правым сектором» уже давно закрепилась слава особо жестоких боевиков, не стесняющихся никаких методов пыток, даже самых страшных и бесчеловечных. Так, битьё прикладами автоматов по всем частям тела, пытки током и засовывание патронов в уши вполне нормальная практика.

Об этом военнослужащий ВС ДНР Алексей, побывавший в украинском плену, рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора».

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«У нашего взвода было задание: окопаться, вести наблюдение, перейти через балку и занять оборону.

Пришли туда, командиры расставили посты, начали дежурство. Всё было нормально. Я стоял в дежурстве с одиннадцати вечера до часу ночи. В этом промежутке к нам приходило наше отделение – лейтенант, командир роты. Повторяю: всё было нормально.

Сменили меня в час ночи. Потом ни с того ни с сего около двух часов ночи раздалось две очереди. Голову поднимаю – рядом со мной падает два сослуживца. Как они зашли, не понимаю, мы все были в лесополосе. Они зашли с трёх сторон и почти сразу (за полминуты) «упаковали» нас», – рассказывает освобожденный из плена.

Захваченных ополченцев встретил «Правый сектор», который и начал пытать военнослужащих.

«Приняли» нас уже с мешками на голове Правый сектор, передал «привет» высшему командованию. Потом нас куда-то отвезли, начали током пытать, спрашивали о профессии… К слову, я – «РПГшник», за такое там патроны в уши вставляют. Прикладами били, по чём попало. Конкретно меня током не пытали, но моим сослуживцам досталось конкретно».

Алексей рассказал, что в их группе было два «РПГшника»: он и некто Зёмин.

«Первый вопрос, который нам задали, было: «Какая профессия?», он ответил: «РПГшник». Ему тут же начали совать патроны в уши. Когда до меня дошла очередь, я соврал, и сказал, что стрелок. Ударили пару-тройку раз, и всё», – рассказал Алексей.