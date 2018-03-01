01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Паспорт с тризубом — это роскошь: Порошенко хочет затруднить получение украинского гражданства


Петр Порошенко выступает за уменьшение оснований для предоставления украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению», — заявил он.

Порошенко отметил, что СНБО обсудит соответствующие законодательные инициативы.

«Сейчас я хочу подчеркнуть, что украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-то без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе, когда покупаются или решение этого начальника ЖЭКа, или суда», — добавил Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», за прошедший год Порошенко лишил украинского гражданства 5200 человек, в то же время гражданство Украины получили менее 1000 человек.

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