01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 433 просмотров

Паспорт с тризубом — это роскошь: Порошенко хочет затруднить получение украинского гражданства

Петр Порошенко выступает за уменьшение оснований для предоставления украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом он заявил в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства. Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению», — заявил он.

Порошенко отметил, что СНБО обсудит соответствующие законодательные инициативы.

«Сейчас я хочу подчеркнуть, что украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-то без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе, когда покупаются или решение этого начальника ЖЭКа, или суда», — добавил Порошенко.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», за прошедший год Порошенко лишил украинского гражданства 5200 человек, в то же время гражданство Украины получили менее 1000 человек.