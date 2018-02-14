14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Питерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине

Управление ГУ МВД Санкт-Петербурга по вопросам миграции аннулировало вид на жительство в РФ и запретило въезд в страну на три года гражданке Украины, активистке партии «Другая Россия» Ирине Воронцовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообшила на своей страничке в соцсети московская левая активистка Даотя Митина со ссылкой на питерские СМИ.

«Она (Воронцова- Ред) родилась в Житомире, в 2000-ных годах неоднократно принимала участие в пророссийских акциях на Украине, с 2009 года живет в Петербурге с мужем, гражданином РФ. В 2015 году она отправилась в Донецкую Народную республику в качестве волонтера, занималась гуманитарной помощью, а ее муж Андрей Воронцов воевал на стороне ополчения ДНР в составе бригады «Пятнашка». Воронцов и его супруга (под девичьей фамилией) в итоге оказались в списках печально известного сайта «Миротворец».

6 ноября 2017 года полицейские задержали Воронцову на акции «Другой России», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, хотя она лишь стояла в стороне и вела фотосъемку происходящего. На нее составили протоколы об административных нарушениях по ч.5 ст.20.2 и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, и Кировский районный суд признал Ирину виновной по обеим статьям. После чего питерское ГУ МВД приняло в отношении нее решение о запрете въезда в РФ и аннулировании вида на жительство, несмотря на то, что решения суда на тот момент обжаловались и не успели вступить в законную силу. Также полицейское начальство не учло тот факт, что Воронцова состоит в браке с гражданином России, а разлучение семьи является нарушением неприкосновенности частной жизни по Европейской Конвенции по правам человека», — говорится в процитированной Митиной публикации питерского интернет-ресурса АПН.ру.

Депортация Воронцовой на Украину грозит ей статьей за пособничество террористической организации — до 15 лет тюремного заключения. Поэтому Ирина обжаловала действия ГУ МВД в Смольнинском районном суде и параллельно подала ходатайство о предоставлении ей политического убежища в РФ.

«Формально у Воронцовой есть основания для нахождения на территории РФ, однако на практике известно, что миграционные чиновники зачастую игнорирует положения закона, и есть вероятность, что без привлечения общественного внимания к ситуации Ирина может быть задержана прямо на собеседовании для последующего выдворения на Украину, как это уже не раз бывало с ополченцами Донбасса», — отмечается в публикации.

Со своей стороны, однопартийцы девушки из «Другой России» обещает, что будут бороться за свою активистку, и просят «СМИ, общественные организации и всех неравнодушных людей распространить данную информацию и способствовать тому, чтобы Ирина не была выдана на расправу киевской хунте».