15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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По самую Европу: на Украине кошмарят fm-радиостанцию за русский язык в эфире

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радиостанции «Европа Плюс» (ООО «ТРК «Европа Плюс Киев») в связи с нарушением заказчиком языковых квот относительно украинской мовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 15 февраля.

Отмечалось, что мониторинг суточного радиовещания показал признаки нарушения закона «О телевидении и радиовещании». Так, 5 декабря 2017 года в эфире лицензиата доля песен на украинском языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составила 29,4% вместо положенных по закону 30%.

В Украине 8 ноября 2016 года вступил в силу закон «О внесении изменений в закон Украины „О телевидении и радиовещании“ (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)». Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводится постепенно: в течение первого года их должно быть не менее 25%, второго — 30%, третьего — 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно составлять 50%, второго — 55%, третьего — 60%.