18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Политолог Порошенко увидел на Украине «полный маразм»

Запреты на ввоз литературы из России дискредитируют и выставляют Украину в неприглядном виде перед Западом.

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Такое мнение в своем блоге высказывает киевский политолог Владимир Фесенко, сотрудничающий с администрацией президента Порошенко.

«Полный маразм с запретом «Истории…» Акунина. Во всех опубликованных томах «Истории…» нет ничего антиукраинского. Я эти книги читал (и с большим удовольствием) и могу высказать свое мнение о них. Такими решениями нашему государству наносится больший вред, чем от российской пропаганды. Уменьшается число искренних друзей Украины в России. А перед западными демократиями мы выставляемся в странном и нелицеприятном виде. Вот уж точно, избавь бог от таких «друзей», с врагами справимся сами», — написал Фесенко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз и распространение на Украине книг Акунина и переписку Николая Второго с балериной Кшесинской.

Примечательно, что Акунин откровенно высказывался в поддержку Майдана и выступал против присоединения Крыма к РФ.