16.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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Половина закарпатских студентов отказалась ехать в Мариуполь – «там война и ездят БТРы»

Студенты из Закарпатья боятся ехать по программе обмена в подконтрольный Киеву Мариуполь. Их пугает то, что по городу разъезжают украинские БТР.

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Об этом в эфире «Громадське радіо» рассказала координатор программы «GoxChange» Юлия Федотовских, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш проект стартует в понедельник. Уже в понедельник 19 ребят из Ужгорода приедут в Мариуполь, и это будет их первый день программы.

Проект «GoxChange» − пилотный, в нём пока принимают участие только два города, такие крайние точки – Ужгород и Мариуполь. Они будут ехать 40 часов в Мариуполь для того, чтобы исследовать этот город, разрушить или подтвердить свои стереотипы о нём, которых, к нашему удивлению, оказалось слишком много. Их задача будет провести 10 дней, максимально узнав всю информацию о городе. За этот срок они также должны будут подготовить свои медийные проекты», − сообщила она.

Также координатор проекта пояснила причину, по которой некоторые студенты из Западной Украины не желают ехать в Мариуполь. Они пояснили это тем, что там война, и по городу ездит военная техника ВСУ.

«Мы задумывали сначала, что студентов будет по 30 из каждого города, но, поскольку проблема оказалась немного больше, чем мы думали, то поедет только 19 студентов из Ужгорода. Некоторые из них, правда, говорили о том, что не могут поехать в Мариуполь, потому что там война, стреляют и ездят БТРы», − призналась Федотовских.

Координатор программы также отметила, что программа обмена – двусторонняя, и студенты из Мариуполя, в свою очередь, тоже вскоре отправятся в Ужгород.

«Плюс ещё не все студенты самостоятельно могли принимать решение об участии в проекте, на это ещё влияла позиция родителей. В то же время студенты из Мариуполя подавали свои заявки в два раза активней, чем студенты из Ужгорода. Это было видно ещё на старте. Из Мариуполя в Ужгород поедут 30 человек», − пояснила она.