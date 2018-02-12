12.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Галичина, ЕС, Закарпатье, Политика, Украина

Польша, Венгрия и Румыния ждут окончательного ослабления Украины


Бывшие ближайшие друзья Украины – соседи из числа стран Евросоюза — теперь претендуют на украинские территории. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша, Венгрия и Румыния, наши ближайшие соседи, из наших ближайших друзей становятся фигурантами событий, которые ждут окончательного ослабления Украины и явно имеют свои лакомые претензии на наши территории с нашими гражданами», — поделилась Соколовская своими опасениями.

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