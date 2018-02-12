12.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Польша, Венгрия и Румыния ждут окончательного ослабления Украины
Бывшие ближайшие друзья Украины – соседи из числа стран Евросоюза — теперь претендуют на украинские территории. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Польша, Венгрия и Румыния, наши ближайшие соседи, из наших ближайших друзей становятся фигурантами событий, которые ждут окончательного ослабления Украины и явно имеют свои лакомые претензии на наши территории с нашими гражданами», — поделилась Соколовская своими опасениями.
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23:36 12 февраляВсе кандидаты в президенты Украины одинаково паршивы
23:09 12 февраляПольша, Венгрия и Румыния ждут окончательного ослабления Украины
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21:19 12 февраляМэр Одессы переходит на дистанционное управление городом
21:07 12 февраляЗападные «друзья Киева» снова заговорили о 20 тысячах миротворцев на Донбассе
20:54 12 февраляСо связанными руками посадили на самолет: подробности высылки Саакашвили в Польшу
20:46 12 февраляВыслав Саакашвили, Порошенко закончит так же, как посадивший Юлю Янукович — журналистка
20:30 12 февраляПеремога: Порошенко удалось вытурить Саакашвили в Польшу
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19:27 12 февраляУкраина начнет выполнять минские соглашения только после пинка из США
19:22 12 февраляБез местных выборов нормальной политической жизни на Донбассе не будет — Чеснаков
19:17 12 февраляПрогноз: конфликт на Донбассе будет тлеть несколько десятков лет
19:00 12 февраляПрежде, чем разрешат конфликт на Донбассе, Украине придется пройти через власть нацистов
18:50 12 февраляКлюч к решению проблемы Донбасса — прямые переговоры
18:36 12 февраляПолитолог: не важно, где выборы, для Порошенко главное – начать войну
18:18 12 февраляУкраинские пасечники помогут канадским пчелам стать правильными
18:00 12 февраляСторонники Саакашвили призвали киевлян формировать блокпосты на дорогах и блокировать автотрассы
17:43 12 февраляСоратники ищут Саакашвили по аэропортам, и боятся, что его могли депортировать в Польшу
17:30 12 февраляВ Сети появилось видео задержания Саакашвили. Его соратники кричат о похищении
16:49 12 февраляПодвела страсть к грузинской кухне: Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни»
16:38 12 февраляЭксперт назвал сценарии для Донбасса
16:20 12 февраляВопрос о миротворцах на Донбассе решится до осени, либо не решится вообще
16:14 12 февраляВолкер и Сурков ведут жесткие, но содержательные переговоры
16:05 12 февраляУкраинцы обогнали президента Польши в рейтинге самых влиятельных людей польской экономики
15:53 12 февраляДля Гройсмана и его министров с нарушением купили 10 иномарок за 22 миллиона гривен
15:39 12 февраляУкраинцы умудрились вытеснить США с китайского рынка
15:13 12 февраляПеребежчик Пономарев требует не допустить выборов в Донбассе
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
14:35 12 февраляНа Луганщине ВСУ готовятся к наступлению
14:21 12 февраляДепутат Рады признала, что Украина достала международных партнеров
14:13 12 февраляВ Донецке напомнили, что именно Украина является сепаратистским образованием
13:57 12 февраляПорошенко ведет Украину к большой крови
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:21 12 февраляПодписчики Климкина сожалеют, что слишком мало россиян погибло в авиакатастрофе под Москвой
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
13:00 12 февраляБеглые националисты собрались возвращаться в Донбасс с проектами и тербатами
12:44 12 февраляВСУ стягивают войска в Славянск, укрепляя тылы перед наступлением на Донецк
12:29 12 февраляДНР планирует расшириться на юг
12:17 12 февраляГордон заявил, что засунул свою нелюбовь к Бандере в одно место
12:01 12 февраляМайданщики признали украинскую власть оккупационной и требуют продолжения банкета
11:36 12 февраляВ ДНР уличили Украину в игре на публику
11:25 12 февраляИзвестный галичанин признал, что Бандера и Шухевич раскалывают Украину
11:13 12 февраляПод видом учений ВСУ ведут обстрел населённого пункта
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
19:41 12 февраляУ Порошенко есть хитрый план, рассчитанный на год
16:38 12 февраляЭксперт назвал сценарии для Донбасса
16:20 12 февраляВопрос о миротворцах на Донбассе решится до осени, либо не решится вообще
16:14 12 февраляВолкер и Сурков ведут жесткие, но содержательные переговоры
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:21 12 февраляПодписчики Климкина сожалеют, что слишком мало россиян погибло в авиакатастрофе под Москвой
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
8:53 12 февраляЛавров рассказал, когда приходится повышать голос на Климкина
1:35 12 февраляЛавров объяснил, почему Москва пока не признает республики Донбасса
23:51 11 февраляСрочно! МИД РФ предупредил, что ЛДНР найдут, чем ответить на американские поставки
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20:42 10 февраляДончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова
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21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
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