06.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Польский «антибандеровский» закон стал ответом на украинское враньё

Принятый в Польше «антибандеровский» закон стал ответом на решение Верховной Рады от 2015 года, которым была установлена ответственность за неуважительно отношение к ОУН-УПА и Степану Бандере. Петр Порошенко обещал полякам смягчить нормы этого закона, но своего слова не сдержал.

Об этом на пресс-конференции в Киеве напомнил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я связываю этот закон с конфликтом между польскими и украинскими политическими элитами. У нас еще в 2015 году был принят закон «Об увековечении памяти борцов за независимость Украины», в котором статьей 6 введена ответственность за неуважительное отношение к ОУН-УПА, Бандере, и правым движениям.

То есть потенциально этим законом запрещена даже дискуссия в отношении роли правых, несмотря на то, что социология показывает, что Бандеру и правых считают героями 30-40% населения, меньшинство.

Даже дискуссия запрещена, и поэтому польское меньшинство, на самом деле, уже с 2015 года находится под определенным репрессивным правовым давлением.

Более того, 20 мая 2015 года, после того, как Комаровскому показали кукиш в парламенте и отправили его в Польшу проигрывать выборы (потому что его в Украине «опустили», приняв такое решение в день его приезда), Порошенко разговаривал с Комаровским и обещал ему, что в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен законопроект о внесении изменений в этот закон — в части ответственности за непризнание борцами за независимость. После этого прошло два года.

В Польше эта ситуация является важным фактором внутренней и внешней политики. Общество чувствительно к украинской теме. С другой стороны, украинская карта сегодня разыгрывается как элемент национализма. Но если бы мы тогда, в 2015 году, не принимали этот закон, или хотя бы внесли изменения, чтобы не было этой ответственности за право обсуждения этих сложных страниц истории (потому что в Украине сегодня запрещено их обсуждать), то мы, скорее всего, не увидели бы и нынешнего польского закона», — сказал Бортник.