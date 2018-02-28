28.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Порошенко будет чествовать Бандеру, несмотря на позицию Польши

Польша не должна указывать России, каких героев она должна прославлять. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Нам не нужно, чтобы нам кто-нибудь говорил, каких украинских героев мы должны почитать, а каких нет. Мы сами разберемся. Точно также мы не советуем, кого Польша должна почитать, а кого нет. Это нехорошо. Мы уверены в том, что практика запретов на въезд или замораживания исследований, неправильна. Я уверен, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Сейм Польши принял закон, устанавливающий ответственность за пропаганду бандеровской идеологии. Лидер террористической ОУН-УПА Степан Бандера считается на Украине национальным героем.