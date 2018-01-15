15.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко делает ставку на пассивность русских

Для переизбрания Петра Порошенко на второй срок его штабисты будут делать на низкую явку и пассивность русского электората. В этих условиях Порошенко будет достаточно получить голоса националистического меньшинства, предварительно мобилизовав его еще более радикальными антироссийскими действиями.

Такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже очевидно, что Порошенко будет опираться на «патриотический» электорат в силу его активности и достаточной мобилизованности. А вот мобилизовывать в свою пользу Порошенко будет через конфликты, разделения, противопоставления», — считает эксперт.

По его мнению, существует два системных конфликта, которые позволят это делать.

«Первый – украинизация. Поскольку украинизация, декоммунизация и прочее уже проведены, будут какие-то попытки этот процесс искусственно продолжить. Например, все образование уже переведено на украинский язык. Теперь будут проводить повторную украинизацию – вводить уроки патриотизма и т.д. Будут накачивать целевую электоральную аудиторию такими действиями.

Возможно, будет третья волна украинизации, дерусификация, «борьба с имперским наследием». Если при первой волне переименовывали улицы, названные в честь «палачей украинского народа», второй – улицы, так или иначе связанные с советским периодом истории Украины, то сейчас будут переименовывать улицы Толстого, Пушкина, Герцена, Чернышевского и т.д», — говорит эксперт.

Второй конфликт – нападки на Православную Церковь.

«В новогодний период был целый ряд скоординированных провокаций, за которыми стояла СБУ, ею использовались так называемые радикалы, которые находятся под прикрытием СБУ.

Думаю, что этот тренд – формирование образа врага, рассказы про «московських попив», который «пропагандируют русский мир и сепаратизм», будет использован для формирования и поддержание в украинском обществе конфликтных линий. И благодаря этим конфликтным линиям будет мобилизовываться «патриотический» электорат, который и может дать эти 10%, которые превратятся в 20-25% (не исключаю, что явка не превысит 40%).

А бывший электорат Партии регионов будет все больше уходить из политики», — считает Сергей Белашко.