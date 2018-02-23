23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко хвалится: сотрудничество Украины с США выросло в четыре раза

Сотрудничество Украины с Соединенными Штатами Америки за несколько месяцев выросло в четыре раза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое заявление на церемонии подписания соглашения между Укрзализныцей и General Electric в пятницу, 23 февраля, сделал президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

«Надо сказать, что за этот короткий срок, за несколько месяцев, наше сотрудничество выросло в 4 раза. И это дает зеленый свет с обеих сторон, который дали президент Украины, правительство Украины, Белый дом и правительство США», — отметил Порошенко.

По словам президента, подписание соглашения между Укрзализныцей и General Electric приблизит к завершению строительства завода утилизации ядерного топлива.

«Мы договорились об увеличении американских инвестиций в Украину», — сказал Порошенко.

Он добавил, что очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов, который предусматривает как поставки локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, так и модернизацию существующих локомотивов. Порошенко отметил, что предполагается активное привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором – партнеров из США.