05.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко кинул Саакашвили

Саакашвили возобновляет протестные акции, потому что ему не удалось договориться с украинской властью.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили проигрывает суды, юридических зацепок, позволяющих ему находиться в Украине становится все меньше. В связи с этим анонсированы новые акции протеста. Акции, которые должны были пройти 21 января, не состоялись, шли активные подковерные переговоры. Складывается впечатление, что Саакашвили в очередной раз кинули и он, отменив акции 21 января, потерял дополнительную поддержку сторонников и потом получил негативное решение судов», — полагает эксперт.

Сейчас, по его словам, ситуация вернулось к ситуации конца прошлого года, когда власть, с одной стороны, шантажирует Саакашвили возможностью экстрадиции и депортации, а с другой стороны, саакашисты пугают власть новым Майданом.

«Над этим стоят западные партнеры, которые грозно машут пальчиком Саакашвили: «Ты не подумай захватывать какие-либо учреждения типа Октябрьского дворца». И машут власти: «Вы не подумайте его по беспределу выбрасывать из страны, поскольку он все же наш. Если вы так сделаете, это будет очень плохим примером для других молодых перспективных лидеров в мире, которые сделали свою ставку на Запад». Думаю, что больше всего депортации Саакашвили будет рада Россия, которая это, безусловно, использует, в полной мере демонстрируя и напоминая лидерам многих стран, что с ними будет, если они будут слишком доверять западным партнерам», — полагает Бортник.