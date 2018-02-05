05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Религия, Скандал, Украина

Порошенко упустил возможность остаться просто хорошим вором


Именно на президенте Украины Петре Порошенко лежит ответственность за религиозный конфликт в стране.

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Такое мнение в своем блоге высказывает украинский юрист Андрей Портнов, обратившийся к Порошенко.

«Петр Алексеевич, Вы оказались не только Президентом войны, грабежей и офшоров. При Вас в Украине возник религиозный конфликт. Это именно Вы развязали его своим патриотическим пафосом, безответственностью, дешевым пиаром, двойными стандартами и избирательным правосудием в этой сфере. Поджоги и захваты религиозных сооружений, конфликты на почве религиозной нетерпимости и дисбаланс вокруг Церкви — Ваша прямая ответственность. Хотя, у Вас была отличная возможность остаться в истории обычным хорошим вором. Упустили шанс», — приходит к выводу Портнов.

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