05.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Правда жизни: бывший АТОшник рассказал, как сотрудники СБУ грабили жителей Донбасса

Во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» украинский видеоблоггер и бывший участник так называемой АТО Александр Мединский рассказал о том, как он стал свидетелем того, как ВСУ грабили мирных жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первый мой заезд в Донбасс мы ехали с высоким начальством. Это был район Красногоровки. Потом комбрига 14-й бригады (я сейчас точно уже не помню) обвинили в том, что, якобы, он организовал «коридор» в ДНР. Тогда мы чуть не заехали в ДНР на блок-пост сепаратистов. Так получилось потому, что с нашей стороны никакого блок-посты не было, дорога была грунтовая, по ней шли фуры. Мы подумали: «Ну, фуры и фуры, едут и едут. Где-то же должны быть наши ребята». Как потом оказалось, это была «Дорога жизни», по которой мы приехали прямиком к сепаратистам», – рассказал он.

Мединский также рассказал о том, как ВСУшники занимались тотальным грабежом и вандализмом в Донбассе: «Правда жизни заключается ещё и в том, что когда я подъезжал к 93-й бригаде, мне сказали: «Слышь, братан, траву поищи какую-то и помоги нам через посты нацгаврдии провести отжатую сеялку». Или когда батальон «Днепр-1» отжали «Джангиры» (комбайны), или когда за «откат» приезжали и начинали пилить металлические заборы вдоль дорог и прочие ограждения, разрушать инфраструктуру».

Александр Мединский также рассказал о том, как украинские волонтёры за помощь солдатам на передовой требовали деньги: «Ко мне приезжали ребята-волонтёры, я просил помочь, так как ребятам холодно. На это мне отвечали: «Братушка, давай ты лучше поедешь и поможешь нам организовать у вас базу по распилу металлолома и вывоз подбитых танков и БТР-ов, а ещё лучше – говори, какая техника у тебя есть, а мы всё будем пилить и вывозить. Тогда мы с вами деньжата попилим. Вот такое вот мне говорили волонтёры, которые, кстати, признались также, что их крышует Гелетей и высшее военное руководство».

Кроме этого, видеоблоггер рассказал о том, как сотрудники СБУ шантажировали население Горловки, заставляя людей продавать золото в обмен на еду и лекарства: «Правда жизни заключается и в том, что СБУшники у голодного населения Горловки организовывали через родственников скупку золота за еду и медикаменты. Купленное золото потом по своим каналам они перетаскивали сюда и через «зелёнку» угоняли в Европу», — подчеркнул Мединский.