06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 257 просмотров

«Прозревший» Ляшко увидел, что Украина превратилась в колонию

Украина превратилась в сырьевую колонию, люди массово покидают страну, потому что не видят здесь будущего, а правительство тем временем планирует еще больше поднять тарифы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопросы безопасности, национальной обороны, экономического развития, они, как те волны, разбиваются об огромную скалу. Скалу бедности, сырьевой зависимости, нищеты. Когда мы смотрим социологию, когда 55% молодежи хотят выехать из Украины, потому что не видят перспектив для реализации, потому что мизерные зарплаты, пенсионеры, которые всю жизнь отработали, получают копеечные пенсии. Если не решать глобальной украинской проблемы, проблемы бедности, мы не решим ни одной другой проблемы. Нет будущего у страны, где люди не видят перспективы, не имеет будущего страны, где люди не связывают свою судьбу с родной страной», — сказал Ляшко.

«Какую сегодня власть проводит политику? Нам рассказывают, что зарплаты поднимать нельзя, пенсии нельзя, зато нужно поднимать тарифы, цены, землю продавать и все остальное делать, что делает из украинцев вечно зависимыми, сырьевой колонией. Мы требуем не поднимать цены на тарифы на ЖКХ, потому что те цены, которые есть, люди уже не могут оплатить. Огромный кризис неплатежей, порядка 70 миллиардов гривен в бюджете предусмотрено субсидий на коммуналку. То есть, фактическая консервация бедности и консервация зависимости», — заявил Ляшко