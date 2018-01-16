16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Roshen отсудил у «Киевхлеба» торт

Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта «Золотой ключик» (знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350) корпорации Roshen.

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Об этом говорится в решении суда от 26 декабря 2017 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что согласно материалам дела, «Киевхлеб» использовал упаковку торта «Сказочный ключик», похожую на оформление упаковки торта «Золотой ключик» производства Roshen, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний. Помимо этого, суд запретил «Киевхлебу» подавать в Министерство экономического развития и торговли Украины для официальной публикации заявления о предоставлении любому лицу разрешения на использование знака для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350 и отказываться от свидетельства.

6 декабря АМКУ по инициативе корпорации Roshen оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию «Киевхлеб» за использование в своей деятельности оформления упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации. Антимонопольный комитет отметил, что «Рошен» ранее начал использовать это оформление в хозяйственной деятельности.