 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 322 просмотров
Киев, Общество, Скандал, Украина, Экономика

Roshen отсудил у «Киевхлеба» торт


Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта «Золотой ключик» (знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350) корпорации Roshen.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в решении суда от 26 декабря 2017 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что согласно материалам дела, «Киевхлеб» использовал упаковку торта «Сказочный ключик», похожую на оформление упаковки торта «Золотой ключик» производства Roshen, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний. Помимо этого, суд запретил «Киевхлебу» подавать в Министерство экономического развития и торговли Украины для официальной публикации заявления о предоставлении любому лицу разрешения на использование знака для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350 и отказываться от свидетельства.

6 декабря АМКУ по инициативе корпорации Roshen оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию «Киевхлеб» за использование в своей деятельности оформления упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации. Антимонопольный комитет отметил, что «Рошен» ранее начал использовать это оформление в хозяйственной деятельности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть