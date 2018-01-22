22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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«Рошен» стал крупнейшим экспортером сухого молока из Украины

В ноябре прошлого года экспорт сухого молока из Украины составил 1,7 тыс. тонн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

В топ-3 экспортеров вошли: ОАО «Винницкий молочный завод «Рошен » (725 тонн), ЧП «Белоцерковская агропромышленная группа» (244 тонн) и ГП «Староконстантиновский молочный завод «(180 тонн).

Экспорт сухого цельного молока составил 346 тыс. тонн, из которых 260 тыс. тонн экспортировал «Винницкий молочный завод «Рошен» и по 42 тонны — ЗАО «Купянский МКК» и ООО «Милкиленд».

Масла на внешние рынки было поставлено 3,8 тыс. тонн. При этом 711 тонн экспортировал «Винницкий молочный завод «Рошен», 310 тонн ОДО «Рожищенский сырзавод» и 222 тонн ПАО «Яготинский маслозавод».

В первом полугодии 2017 года лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) «Винницкий молочный завод «Рошен» (15%), «Староконстантиновский молочный завод» (8%), «Белоцерковская агропромышленная группа» (8%), «Ружин-молоко» (4%) и «Веселиновский завод сухого обезжиренного молока» (4%).

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, производство молока на Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 10,329 млн тонн.