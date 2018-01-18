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18.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина, Экономика, Энергетика

Россия может арестовать имущество Украины в счет долга перед «Газпромом»


Украина будет закупать российский газ, потому что к этому ее обязал Стокгольмский арбитраж. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Закупать они будут ровно столько, сколько их обязал Стокгольмский арбитраж. Им сказали 5 млрд кубов, так и будет. Они это мотивируют тем, что цена стала хорошей, а не тем, что в Стокгольме так решили. Но цена на российский газ, который поступал прямо из России, и раньше была лучше цены на российский газ из Словакии», — сказал Ищенко.

Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж также обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов долга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть шанс, что если когда-нибудь у Киева появятся какие-нибудь деньги, или Россия где-нибудь найдет какое-то ликвидное украинское имущество, то свои долг в перспективе «Газпром» имеет шанс получить. А пока будет газ Украине продавать», — сказал Ищенко.

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