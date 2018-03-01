01.03.2018
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Общество, Политика, Россия, Экономика

Россия планирует закрепиться в пятерке крупнейших экономик планеты


Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Россия должна не только прочно закрепиться пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить долю ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы ее решить», — сказал Путин.

Он также заявил о намерении правительства продлить среднюю продолжительность жизни россиянина свыше 80 лет.

«Важнейший базовый показатель благополучия граждан, это продолжительность жизни. В 2000-м году она составляла 65 лет. Сейчас темпы роста продолжительности жизни самые высокие в мире. Она составляет 73 года. Но этого недостаточно. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80 плюс», — сказал Путин.

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