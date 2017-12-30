30.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными

На открытии сессии Ирпенского горсовета в Киевской области 28 декабря украинский гимн был прерван звучанием гимна России. Об этом говорится в обращении вице-мэра Анастасии Попсуй на имя начальника областного управления СБУ.

В документе отмечается, что инцидент имеет признаки преступления против суверенитета и государственности Украины.

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Попсуй особо подчеркивает, что жители Ирпеня ведут активную волонтерскую работу для помощи участникам карательной операции в Донбассе – т.н. АТО, а в честь погибших боевиков в городе построена специальная аллея.

«С целью дальнейшего проведения сессии депутаты, работники исполкома и другие присутствующие лично запели гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердили свой патриотизм», — развивает мысль Попсуй ее коллега вице-мэр Дмитрий Христюк.

Он утверждает, что инцидент с «вражеским гимном» был провокацией, направленной против правящей в городе команды.

Судя по обильной критике чиновников в адрес местных депутатов от «Свободы», можно предположить, что шутку с гимном устроили националисты, очевидно, обвиняя местные власти в «предательстве идеалов революции».