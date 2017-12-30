 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Киев, Михаил Рябов
  4 813 просмотров
Киев, Россия, Скандал, Украина

«Ще не вмерлу» прервали гимном России: Чинуши заваливают СБУ челобитными


На открытии сессии Ирпенского горсовета в Киевской области 28 декабря украинский гимн был прерван звучанием гимна России. Об этом говорится в обращении вице-мэра Анастасии Попсуй на имя начальника областного управления СБУ.

В документе отмечается, что инцидент имеет признаки преступления против суверенитета и государственности Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Попсуй особо подчеркивает, что жители Ирпеня ведут активную волонтерскую работу для помощи участникам карательной операции в Донбассе – т.н. АТО, а в честь погибших боевиков в городе построена специальная аллея.

«С целью дальнейшего проведения сессии депутаты, работники исполкома и другие присутствующие лично запели гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердили свой патриотизм», — развивает мысль Попсуй ее коллега вице-мэр Дмитрий Христюк.

Он утверждает, что инцидент с «вражеским гимном» был провокацией, направленной против правящей в городе команды.

Судя по обильной критике чиновников в адрес местных депутатов от «Свободы», можно предположить, что шутку с гимном устроили националисты, очевидно, обвиняя местные власти в «предательстве идеалов революции».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть