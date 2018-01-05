05.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Шок! ВСУ используют санитарную авиацию для ведения огня по жителям Донбасса

В интернет попал доклад штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей, в котором подробно рассказывается, как ВСУ под прикрытием санитарной авиации обстреливали мирных жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 28 декабря 2017 года в эфире телеканала «1+1» был показан репортаж, в котором были предоставлены факты, которые якобы дискредитируют военнослужащих ВСУ в зоне «АТО».

В ходе подготовки репортажа и проведения видеосъёмки офицеры пресс-службы «АТО» чётко указали команде журналистов, что распознавательные знаки армейской авиации, которые указывают на принадлежность летальных средств к медицинской службе, никоим образом не должны быть зафиксированы на видео, однако, это предупреждение было проигнорировано.

При первичном досмотре материалов пресс-служба штаба «АТО» выявила, что в кадр попали тактические знаки медицинских служб на геликоптерах, которые совершали боевую стрельбу.

В итоге, в репортаже, который вышел в эфир, на всеобщее обозрение были предоставлены неопровержимые доказательства использования санитарной авиации ВСУ для ведения огня по противнику.

Как говорится в письме, адресованном Муженко, данным фактом сразу же воспользовались пропагандисты российско-террористических войск, которые начали публиковать материалы на тему, которая дискредитирует командование «АТО» и ВСУ в целом.