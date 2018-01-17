17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Штепа снова рвется в мэры Славянска

Экс-мэр Славянска Неля Штепа планирует вновь возглавить город, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она заявила в эфире местного телеканала С-плюс.

«Всю страну убедили в моей виновности. Одни только жители Славянска знают, что было и как было», — заявила она.

Кроме того, Штепа заявила о планах вновь стать мэром Славянска, она также заявила, что никто не справится с этим лучше.

«Я в воскресенье, понедельник на рынок ездила, зашла в магазины и везде, где люди меня видели все меня обнимали целовали..говорили: «мы ждем, мы вас ждем, вы должны быть мэром«…Ну может быть тысячу человек я встретила за эти дни — за два дня… Не было негатива никакого..И, когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: «Я буду мэром города»», — заявила она.

Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Напомним, ранее сообщалось, что по решению Апелляционного суда Харьковской области дело экс-мэра Славянска Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд Харькова.