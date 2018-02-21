21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Снос львовского Монумента Славы обрастает новыми скандальными подробностями

Львовские власти запланировали снос Монумента Славы, приурочив мероприятие к Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

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Об этом заявил вице-мэр Львова Андрей Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, решение было принято давно, но о нем не говорили публично из-за «сложных погодных условий».

«Вывод политехники был готов прошлого года, и проект решения уже так же был готов, ну, в начале января. Но учитывая погодные условия мы не озвучивали и не публиковали, то есть в пределах рабочей группы эта информация была известна, мы это уже давно озвучивали. И озвучивали в том, что при имеющихся хороших погодных условиях эти работы необходимо начинать поскольку это противоаварийные работы», — заявил Москаленко.

При этом, местная журналистка Виктория Балицкая отметила странное стечение обстоятельств — о демонтаже заговорили буквально через несколько дней после того, как националисты устроили погром монумента.

«Выясняется, что вывод политехники об аварийности был готов уже в прошлом году. И проект демонтажа тоже уже давно готов. То есть это могли сделать не доводя до деструкции… То есть в пятницу более хорошие условия погоды чем, например, были в январе? С пятницы там какое-то похолодание, кажется. Я так понимаю, ждали морозы чтобы демонтировать? И если все знали, что памятник подлежит демонтажу — то почему позволили акцию вандализма? Почему не сказали: «ребята, то тратьте свои силы и репутацию Львова, и так скоро снесем», — недоумевает журналистка.

По ее мнению, и акция националистов, и последующее за этим решение местных властей — это все срежиссированные сюжеты одной пьесы.

«Я предполагаю, что эти три события связаны и срежиссированы. В частности, в четверг группа молодых людей (с согласия мэрии) беспрепятственно (полиция не успевает) уничтожает фрагменты памятника, через 4 дня мэрия объявляет об аварийности и демонтаж и назначает его через 4 дня именно в день советской (российской) армии. Какова цель спектакля? Если просто с целью «показать язык», «а палучай», то слишком мелочно для такой кропотливой драматургии. А если это провокация каких-то дальнейших политических решений или действий (включая военные)? Тогда игра стоит свеч. Эти последние события вокруг монумента — это еще не разгаданная загадка», — полагает Балицкая.