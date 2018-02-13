13.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Спасаясь от эпидемий, украинцы бегут в РФ, чтобы успеть сделать прививку

Результатом так называемой медицинской реформы на Украине стало распространение ранее давно побежденных болезней, пишут «Известия».

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Издание указывает, что сразу после последнего Майдана обнаружилось тяжелейшее положение, в котором оказалась украинская иммунопрофилактика.

«Именно в 2014 году, например, новорожденным в роддомах полгода не кололи БЦЖ (прививка от туберкулёза) – закончился срок регистрации российской вакцины. Но была датская, стоившая в 16 раз дороже. Кто мог – платил, кто не мог – надеялся на лучшее. В то время как 900 тысяч доз российской вакцины с актуальным сроком годности лежали на складах. И только через полгода, после ряда скандальных публикаций, парламент Украины принял специальный закон, которым разрешил снова использовать российскую вакцину», — пишет газета.

Печальыне последствия новой команды минздрава украинские граждане страны смогли ощутить на себе.

«На Украине появились первые смертельные случаи из-за отсутствия противостолбнячной сыворотки, сыворотки от ботулизма или змеиного яда. Украинцам приходится в буквальном смысле слова бежать в Россию, чтобы сделать укол там», — отмечают «Известия».

Это признавала инфекционист минздрава Ольга Голубовская.

«Больных ботулизмом спасаем российской сывороткой. Может это неправильно с точки зрения государства — использовать контрабандные препараты. Но с точки зрения врача, который постоянно сталкивается с этой проблемой и такими пациентами, я рада, что есть место, где можно все-таки купить относительно дешевый препарат и спасти человеку жизнь», — рассказывала Голубовская.

Еще одной проблемой Украины стал резкий рост болезней, с которыми ранее справлялись на стадии вакцинирования. Так, по состоянию на август 2016 года всего 30 процентов детей на Украине были вакцинированы от кори, 10 процентов – от гепатита В и только три процента — от дифтерии, коклюша и столбняка. Это стало одним из самых низких мировых показателей — на уровне беднейших стран Африки.

При этом ситуация не улучшается. Если за весь 2017 год врачи зафиксировали 3382 случая заболевания корью, то только за январь этого – уже 2933 заболевших, а в марте медики ждут пика эпидемии и прогнозируют, что всего заболеют до 40 тысяч человек.

Эксперты отрасли прогнозируют вспышку дифтерии, поскольку на всю Украину имеется только 900 вакцин от дифтерии, да и те — получены в качестве гуманитарной помощи.

«Кроме того, на Украине зафиксированы случаи подделок справок о вакцинации. Людей не останавливает даже угроза уголовной ответственности, и это можно понять – в качестве альтернативы российской часто предлагается индийская (есть информация, что и африканская) вакцины, от которой случилось несколько скоропостижных детских смертей (расследования по этим случаям так проведено и не было)», — подчеркивает газета.

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