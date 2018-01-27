27.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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США смягчили позицию по миротворцам, на очереди – скандальный закон по Донбассу

Переговоры спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Дубае свидетельствуют о том, что американцы пошли на уступки по вопросу миротворческой миссии ООН в Донбассе. Теперь главным вопросом становится противоречащий Минским соглашениям скандальный закон «о реинтеграции», принятый накануне Верховной Радой.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил известный военкор Александр Коц.

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«Напомню, ранее речь шла не о миссии ООН, а о вооружённой миссии миротворцев. То есть, это такой «косовский вариант», когда вся неподконтрольная Киеву территория отдаётся под охрану вооружённых международных смешанных сил. По сути, это воинские контингенты других стран, которые контролируют и органы власти, и, что самое главное – границы. При этом Россия, конечно, выступала резко против такого варианта. Мы лишь говорили о вооружённой охране смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ, но сейчас, видимо, какие-то акценты сместились, и речь уже идёт о миссии ООН. Судя по тому, что говорит Сурков о том, что нынешние предложения американцев уже в том конструктивном виде, с которым можно работать, судя по всему, США смягчили свои позиции», — сказал военкор.

По его мнению, теперь главные разногласия сторон касаются отношения к принятому Верховной Радой закону «о реинтеграции» Донбасса.

«Я думаю, что Сурков в своём комментарии не говорил о главном. Всё-таки там во многом шла речь о так называемом законе «о реинтеграции», потому что, по сути, он ставит крест на Минских соглашениях. То есть, не только идёт в разрез с ними, но и прямо противоречит.

Например, в одном из пунктов говорится об учреждении 19-ти уголовных статей, по которым могут судить за сотрудничество с «оккупационными властями», хотя по Минским соглашениям Киев должен принять амнистию для всех участников конфликта, — независимо от того, сотрудничали они с «оккупационными властями», или нет. Я думаю, основные жаркие споры шли вокруг этого пункта, хотя то, что продвинулись хотя бы в части миссии ООН – это уже какое-то достижение», — рассуждает Коц.