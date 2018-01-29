29.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Страницы истории: ядерный реактор из космоса на голову империалистам

24 января исполнилось 40 лет со дня космического ЧП, когда на северо-западе Канады упали обломки советского космического зонда «Космос-954», включая бортовой ядерный реактор. ЧП имело мировой общественный резонанс, СССР обвиняли во всех смертных грехах, но тогдашнему руководству нашей страны удалось достаточно быстро, ловко и с минимальными потерями решить все возникшие в связи с этим досадным крушением проблемы.

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Одной из самых значительных проблем космонавтики, как на заре космической эры, так и в наше время, является электроснабжение летательных аппаратов, без которого дорогостоящая техника имеет ценность булыжника. Наиболее распространённым способом добычи энергии в космосе служат солнечные батареи. К их явным плюсам относится длительный срок службы и никаких загрязнений. Необходимо только Солнце. Но минусов у них куда больше. Солнечные полупроводниковые панели недёшевы, имеют неслабые габариты, низкий КПД, невысокую мощность.

В 1965 году американцы сказали новое слово в энерговооружённости космических аппаратов, соорудив установку SNAP – радиоизотопный термоэлектрический генератор, массой примерно в 400 кг. Источником тепла в генераторе служил какой-нибудь радиоизотоп с периодом полураспада в пару десятков лет. Как правило, американцы использовали один из изотопов плутония, который можно было быстро и относительно недорого вырабатывать десятками килограммов в специальных реакторах.

Несомненным плюсом SNAP была прямая выработка электричества термоэмиссионными преобразователями, по принципу работы очень похожими на радиолампы.

Учёные СССР не сидели сложа руки в вскоре тоже сконструировали компактные радиоизотопные генераторы типа «Ромашка», «Топаз» и не пошедший в серию «Енисей». При тепловой мощности в полторы сотни киловатт генераторы выдавали 5 – 6 киловатт электроэнергии.

Космическим инженерам идея понравилась, и вскоре возникла следующая мысль – а не соорудить ли ядерный микрореактор, чтобы космические аппараты буквально купались в энергии. Море энергии открывало захватывающие возможности установки на космические зонды перспективных ионных и плазменных двигателей, дополнительного исследовательского оборудования, а также серьёзно продлевало их срок службы. Использование микрореакторов в автоматических космических аппаратах представлялось крайне соблазнительным, поскольку позволяло не тратиться на громоздкую и тяжёлую радиационную защиту экипажа от проникающих излучений. Достаточно было экранировать капсулу с приборами.

В 1970 году СССР произвёл запуск спутника радиоразведки УС-А с двухконтурным урановым микроядерным реактором «Бук» на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя использовалась связка калий-натрий. Масса урана – 30 кг. Вес «Бука» достигал одной тонны.

По замыслу советских учёных «хоронить» отработанные блоки «Бука» планировалось переводом аппарата на высокие орбиты 800 – 1000 км. Там они должны были телепаться, пока на Земле не придумали бы способ их утилизации непосредственно в космосе.

Орбиты орбитами, но «Бук» разрабатывался таким образом, чтобы при попадании в атмосферу (мало ли какая может приключиться авария на штатной орбите) реактор разваливался на составные части и полностью сгорал, включая активную зону. Радиационное заражение атмосферы или поверхности земли при этом было минимизировано.

Итак, «Космос-954» массой в 4.3 тонны с ядерной энергетической установкой «Бук» на борту был запущен с космодрома «Байконур» 28 октября 1977 года. О запуске спутника были проинформированы все, кому следовало об этом знать, включая Генсека ООН. «Космос-954» работал в паре с запущенным ранее «Космос-952». Единственно, о чём не было сообщено «кому надо», так это о характере энергоустановки. Американцы, например, полагали, что «Космос-954» оснащён радиоизотопным генератором «Ромашка».

Программа полёта аппарата была полностью закрыта, но по некоторым данным, «Космос-954» был запущен с целью испытания новых электроракетных двигателей для будущих автоматических межпланетных станций.

Проработав в течение месяца «Космос-954» перестал отвечать на команды с Земли. Причина отказа до сих пор не выяснена. Не увенчались успехом и попытки перевести аппарат на орбиту «захоронения».

Примерно тогда же, командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD, следившее за всеми космическими аппаратами на околоземной орбите, установило, что «Космос-954» сбился с орбиты и угрожает свалиться с неба на землю. Поскольку уже было известно, что энергоустановка на спутнике ядерная, в США начали готовиться и даже создали комиссию по исследованию обломков. Компьютерные вычисления показали, что падение должно произойти 23 – 24 января. Правда, интрига – куда именно шмякнется злополучный аппарат – сохранялась до последнего момента.

Обеспокоенные американцы запросили у СССР тип энергоустановки аппарата и, получив информацию, обеспокоились ещё больше.

Ранним утром 24 января 1978 года по стандартному тихоокеанскому времени американские средства наблюдения потеряли советский спутник с радаров. Военно-морская обсерватория на Гаваях сообщила, что не наблюдает «Космос-954» и в оптические телескопы. Вскоре стали поступать сообщения об огненном шаре, промчавшемся над северо-западными провинциями Канады. Предположительно, советский спутник упал где-то в районе Большого Невольничьего озера.

Американцы, соблазнённые случаем поковыряться в обломках совершенно секретного советского спутника, предложили канадцам свою помощь на высшем уровне. Оно и понятно: микрореакторами «Бук» штатно снабжались почти исключительно лучшие в мире советские спутники-разведчики «Легенда». Серия «Космос» была общим названием для советских беспилотных космических аппаратов различного назначения. В общем, ситуацией следовало воспользоваться, и премьер-министру Трюдо позвонил лично президент Картер. Канадская сторона согласилась принять помощь.

В рамках операции «Morning Light» («Утренний свет) на канадской базе ВВС в районе Эдмонтона был организован штаб, куда и прибыли американские специалисты. Была установлена поисковая зона, а сам поиск вёлся при помощи самолётов и вертолётов. Первый обломок был найден 26 января.

Всего было найдено около сотни фрагментов в виде всевозможных трубок, стержней и дисков. Радиационное заражение зоны падения было незначительным. Общий вес фрагментов оценивается в 65 кг. К сожалению, не лучшим образом сработала пассивная система разделения элементов энергоустановки в воздухе. В противном случае и собирать-то было бы нечего.

Что конкретно узнали американцы о советских спутниках-разведчиках и их микрореакторах, кроме того, что они существуют, неизвестно. Скорее всего, немного. Сотня фрагментов из 3100 деталей спутника – это очень и очень мало. До поверхности земли долетело только самое дубовое. В денежном эквиваленте поиски и работы по деактивации зон падения осколков оцениваются в 17 млн долл по тогдашнему курсу.

А вот скандал получился на славу. По радиобрехалиям клеветали, что «советский спутник-шпион» упал на фермерское поле и причинил огромный ущерб. Канадцы выкатили СССР требование компенсации ущерба на сумму чуть более 6 млн канадских долларов с открытой опцией выплат дополнительных сумм из-за неучтённых расходов в будущем. В СССР тоже не пацаны сидели и осетра урезали до 3 млн за всё, о чём и подписали с потерпевшими официальную бумагу в Москве.

Скандал резко сошёл на нет. Ущерб оказался незначительным, а спустя короткое время осадки и многочисленные ручьи, реки и водоёмы в той части Канады вымыли остатки радиации.

Авария аппарата «Космос-954» не стала причиной закрытия программы разработки ядерных энергетических установок для космоса. В течение трёх последующих лет «Бук» подвергся серьёзной модернизации. Была серьёзно доработана радиационная безопасность спутника, а на случай опасности стержни активной зоны должны были принудительно отстреливаться специальным газовым механизмом.

Надо сказать, американцев не слишком напугало падение «Космос-954». В начале 90-х США приобрели у России за 13 млн долл два микрореактора «Енисей» нового поколения для «исследовательских целей в космосе». В космос, правда, оба «енисея» не попали, а только прошли полигонные испытания, и в 1996 году программа была закрыта.

Нельзя сказать, чтобы программа использования отечественных космических аппаратов с микрореакторами на борту проходила слишком гладко. Семь запусков, включая «Космос-954», закончились авариями. Активные зоны двух спутников были выведены на орбиту захоронения, где они и пребывают по настоящий момент. Ещё два реактора упали в безлюдной части Южной Атлантики и Тихого океана. Последняя авария «Космос-1818» произошла на орбите в 2008 году. Что конкретно произошло и куда делась его активная зона – не установлено. Предположительно, спутник разорвало на мелкие осколки.