|1 765 просмотров
Стратег Порошенко расписал гетто для канонического православия
На Украине появился детальный план создания так называемой поместной православной церкви за счет дискриминации канонического православия.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.
Она напомнила, что в ВР зарегистрированы три законопроекта, один из которых предлагает отобрать название у УПЦ, другой — легализовать отъем храмов, а третий — согласовывать с властью назначение церковных иерархов.
Дьяченко также указала, что ни один из этих законопроектов не отозван.
«Во время своего обращения к парламенту украинский президент намекнул, что законопроект о необходимости согласовывать иерархов с действующей властью будет отложен. По поводу остальных двух деликатно умолчал. То есть, надо полагать, не исключено продвижение этих двух законопроектов», — сказала эксперт.
Также она обратила внимание на аналитическую записку, подготовленную Национальным институтом стратегических исследований к посланию президента.
«Господин Горбулин со свей командой очень подробно описали процесс создания поместной православной церкви с полной государственной поддержкой. Полной настолько, что в МИДе создается отдельная должность посла по делам поместной церкви, а при минкульте — должность и площадка, чтобы за государственный счет продвигать эту церковь на доступных государству медийных и других площадках. Это вкратце. О том, что там предполагается всяческая дискриминация УПЦ, между строк очень явно читается», — подчеркнула Дьяченко.
Метки: Верховная Рада, Владимир Горбулин, гонения на православных, Елена Дьяченко, Петр Порошенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.