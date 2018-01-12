 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Tехнологии, Донбасс, Мнение, Общество, Украина

Террористы массово осваивают беспилотники


Массовое производство БПЛА приведёт к серьёзным последствиям во всём мире. Террористические организации уже обратили на них своё внимание, и теперь расценивают их как одно из ведущих видов оружия для массового террора практически во всех государствах.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

В частности, он заявил, что использование дронов в самое ближайшее время станет довольно-таки проблематичным:

«Полагаю, что использование дронов в ближайшее время будет очень серьёзной проблемой, поскольку террористы обратили пристальное внимание на эти устройства».

В связи с этим, Бердичевский уверен, что современные дроны в самое ближайшее время претерпят существенные изменения:

«Думаю, что производители тех дронов, которые можно достать в свободной продаже, и которые оборудованы примитивной системой бортовой навигации, будут существенно модернизированы. Так, в их искусственный интеллект будут внесены ограничения с закрытыми зонами аэропортов, военных баз, админзданий и прочих привлекательных для террористов объектов», − уверенно заявил Владислав Бердичевский.

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