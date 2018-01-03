 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Россия, США, Украина

Трамп отомстил Кадырову через Facebook


Глава Чечни Рамзан Кадыров считает непоследовательной позицию США по вопросу доступа к соцсетям.

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Об этом он написал сегодня в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент Дональд Трамп «призвал» власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение». Всё бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно», — написал Кадыров.

Он полагает, что сеть Facebook блокировала его аккаунт за критику действий президента США Дональда Трампа.

«Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира. По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим», — написал Кадыров.

Он также сообщил, что новая социальная сеть Mylistory, «которая не станет плясать под дудку американского Госдепа и Минфина», успешно развивается.

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